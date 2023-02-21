Марков Емельян Киприанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Киприан -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Дочь: Маркова Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: - Варвара Семёновна
д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Смерть
Неизвестно