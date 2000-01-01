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- Варвара Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: - Семён -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.

Дочь: Маркова Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Марков Емельян Киприанович

д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Смерть
Неизвестно
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