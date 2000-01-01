- Варвара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: - Семён -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1848 ст.
Дочь: Маркова Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Марков Емельян Киприанович
д. Жданухинская, д. Олинцы (2-е), д. Марковы, д. Макаровы (Лубягинский приход, Югринская волость)
Смерть
Неизвестно