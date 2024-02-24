Булкина Наталья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкина Наталья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диваева Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Клавдия Терентьевна

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булкин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Пелагея Терентьевна

Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич

Смерть
1943
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