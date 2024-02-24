Булкина Наталья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диваева Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина Клавдия Терентьевна
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булкин Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Пелагея Терентьевна
Отец ребёнка: Булкин Терентий Григорьевич
Смерть
1943