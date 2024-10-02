Попова (Булкина) Пелагея Терентьевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1885 ст.
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1885 ст.
Крещение
10.10.1885 ст.
Крестные: Оренбургский мещанин Петр Михайлов Лысов и Оренбургская мещанка Мария Тимофеева Ампилогова
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.
Дочь: Попова Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.
Дочь: Попова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович
Рождение ребёнка
08.01.1918 ст.
Дочь: Попова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович
Смерть
1918