Попова (Булкина) Пелагея Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Булкина) Пелагея Терентьевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

07.10.1885 ст.

Дата смерти

1918

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1885 ст.

Отец: Булкин - Ефимов Терентий Григорьевич

Мать: Булкина (Феодотова) Наталья Никитина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Крещение
10.10.1885 ст.
Крестные: Оренбургский мещанин Петр Михайлов Лысов и Оренбургская мещанка Мария Тимофеева Ампилогова
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Попов Николай Гавриилович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.10.1908 ст.

Дочь: Попова Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1912 ст.

Дочь: Попова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1918 ст.

Дочь: Попова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Гавриилович

Смерть
1918
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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