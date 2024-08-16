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Безрукова (Булкина) Мария Терентьевна

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Булкин - Ефимов Терентий Григорьевич

Мать: Булкина (Феодотова) Наталья Никитина

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Петр Александров

Бракосочетание
03.11.1899 ст.

Муж: Безруков Петр Александров

Рождение ребёнка
20.09.1900 ст.

Сын: Безруков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Безруков Петр Александров

Рождение ребёнка
14.12.1901

Дочь: Безрукова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Безруков Петр Александров

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Безрукова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Безруков Петр Александров

Рождение ребёнка
20.12.1904

Дочь: Безрукова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Безруков Петр Александров

Смерть
1943

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