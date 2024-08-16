Безрукова (Булкина) Мария Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Безруков Петр Александров
Рождение ребёнка
14.12.1901
Дочь: Безрукова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Безруков Петр Александров
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Безрукова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Безруков Петр Александров
Рождение ребёнка
20.12.1904
Дочь: Безрукова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Безруков Петр Александров
Смерть
1943