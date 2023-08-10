Баранчикова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смерти10.08.2023
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: Косогор Владимир Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1969
Сын: Баранчиков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Баранчиков Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.07.1975
Сын: Баранчиков Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Баранчиков Юрий Сергеевич
Смерть
10.08.2023