Баранчикова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчикова Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

10.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: Косогор Владимир Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1969

Сын: Баранчиков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Баранчиков Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
28.07.1975

Сын: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Баранчиков Юрий Сергеевич

Смерть
10.08.2023

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