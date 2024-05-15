Баранчиков Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1969
Дата смерти15.05.2024
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1969
Бракосочетание
1988
Рождение ребёнка
26.06.1990
Дочь: Михайлова (Баранчикова) Инна Александровна
Мать ребёнка: Юрьева Надежда Николаевна
Развод
1994
Рождение ребёнка
21.04.1999
Дочь: Баранчикова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Егорова Галина Александровна
Смерть
15.05.2024