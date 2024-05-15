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Баранчиков Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1969

Дата смерти

15.05.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1969

Отец: Баранчиков Юрий Сергеевич

Мать: Баранчикова Наталья Владимировна

Бракосочетание
1988

Жена: Юрьева Надежда Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.06.1990

Дочь: Михайлова (Баранчикова) Инна Александровна

Мать ребёнка: Юрьева Надежда Николаевна

Развод
1994

Жена: Юрьева Надежда Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.04.1999

Дочь: Баранчикова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Егорова Галина Александровна

Смерть
15.05.2024

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