Баранчиков Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчиков Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранчиков Сергей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1969

Сын: Баранчиков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Баранчикова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
28.07.1975

Сын: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Баранчикова Наталья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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