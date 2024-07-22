Баранчиков Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранчиков Сергей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1969
Сын: Баранчиков Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Баранчикова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
28.07.1975
Сын: Баранчиков Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Баранчикова Наталья Владимировна
Смерть
Неизвестно