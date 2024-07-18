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Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1975

Отец: Баранчиков Юрий Сергеевич

Мать: Баранчикова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
02.12.?

Сын: Баранчиков Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.02.2006

Сын: Баранчиков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.05.2014

Сын: Баранчиков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна

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