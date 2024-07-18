Баранчиков Дмитрий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1975
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1975
Рождение ребёнка
02.12.?
Сын: Баранчиков Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.2006
Сын: Баранчиков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.05.2014
Сын: Баранчиков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна