Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.?

Сын: Баранчиков Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
?.02.2006

Сын: Баранчиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
?.05.2014

Сын: Баранчиков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич

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