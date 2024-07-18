Баранчикова (Терещенко) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.?
Сын: Баранчиков Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.2006
Сын: Баранчиков Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
?.05.2014
Сын: Баранчиков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Баранчиков Дмитрий Юрьевич