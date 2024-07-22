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Косогор Владимир Петрович

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Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, Село Павловка

Дата рождения

22.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, Село Павловка
А также в некоторых источниках дата рождения 01.05.1914
Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Баранчикова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Приволжский военный округ 4 гвардейский стрелковый полк
Медель "за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г"
Призыв на военную службу
04.11.1936
Смерть
Неизвестно

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