Косогор Владимир Петрович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, Село Павловка
Дата рождения22.04.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР, Павлодарская область, Лозовский район, Село Павловка
А также в некоторых источниках дата рождения 01.05.1914
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Баранчикова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Приволжский военный округ 4 гвардейский стрелковый полк
Медель "за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г"
Призыв на военную службу
04.11.1936
Смерть
Неизвестно