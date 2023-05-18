Казакова (Бабина) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Бабина) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бабин Андрей Галактионович

Мать: Бабина Василиса

Рождение ребёнка
1920

Сын: Казаков Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кусакина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1924

Сын: Казаков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Россия, Респ Башкортостан, Караидельский район, Байки
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Чистякова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Беспалова Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Фаминская Фаина Федорона

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Казакова Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Казаков Юрий Федорович

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Исаченко Евстолия Федоровна

Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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