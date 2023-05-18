Казакова (Бабина) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бабин Андрей Галактионович
Мать: Бабина Василиса
Рождение ребёнка
1920
Сын: Казаков Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кусакина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1924
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Россия, Респ Башкортостан, Караидельский район, Байки
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Чистякова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Беспалова Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Фаминская Фаина Федорона
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Казакова Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Исаченко Евстолия Федоровна
Отец ребёнка: Казаков Федор Иванович
Смерть
Неизвестно