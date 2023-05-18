(Казакова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казакова) Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1930

Дата смерти

14.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930

Отец: Казаков Федор Иванович

Мать: Казакова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1954

Сын: Казаков Кротов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кротов Петр

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Казаков Александр

Отец ребёнка: Кротов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кротов Петр

Смерть
14.06.1977
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