(Казакова) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1930
Дата смерти14.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1930
Отец: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1954
Сын: Казаков Кротов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Кротов Петр
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Казаков Александр
Отец ребёнка: Кротов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кротов Петр
Смерть
14.06.1977