Фаминская (Казакова) Фаина Федорона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Казаков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брицева Ирина Вениаминовна
Отец ребёнка: Фаминский Вениамин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаминский Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Фаминский Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаминский Вениамин
Смерть
Неизвестно