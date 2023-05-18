Фаминская (Казакова) Фаина Федорона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаминская (Казакова) Фаина Федорона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Казаков Федор Иванович

Мать: Казакова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брицева Ирина Вениаминовна

Отец ребёнка: Фаминский Вениамин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаминский Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Фаминский Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаминский Вениамин

Смерть
Неизвестно