Бабин Андрей Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бабин Андрей Галактионович Родился в 1879 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: по ст. 58-10, 58-11. Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Казакова Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Бабина Васса(Василиса) Аверьяновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Бабина дочь
Мать ребёнка: Бабина Васса(Василиса) Аверьяновна
Бракосочетание
30.07.1908
Жена: Бабина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933