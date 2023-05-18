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Бабин Андрей Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Бабин Галактион Прокопьевич

Мать: Бабина Афанасия(Василиса) Осиповна(Иосифовна)

Бабин Андрей Галактионович Родился в 1879 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: по ст. 58-10, 58-11. Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Казакова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Бабина Васса(Василиса) Аверьяновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Бабина дочь

Мать ребёнка: Бабина Васса(Василиса) Аверьяновна

Бракосочетание
30.07.1908

Жена: Бабина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Васса(Василиса) Аверьяновна

Смерть
1933
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