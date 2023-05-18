Бабин Галактион Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабин Матвей
Мать: Бабина жена
Рождение ребёнка
1879
Сын: Бабин Андрей Галактионович
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Бабин Андрей Галактионович Родился в 1879 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: по ст. 58-10, 58-11. Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бабин Николай Галактионович
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Бабин Николай Галактионович Родился в 1895 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: 58-10, 58-11. Расстрел... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Александр Галактионович
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Аксинья Галактионовна
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуганова Василиса Галактионовна
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Евдакия Галактионовна
Мать ребёнка: Бабина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Василиса
Смерть
Неизвестно