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Бабин Галактион Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Матвей

Мать: Бабина жена

Рождение ребёнка
1879

Сын: Бабин Андрей Галактионович

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Бабин Андрей Галактионович Родился в 1879 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: по ст. 58-10, 58-11. Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Сын: Бабин Николай Галактионович

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Бабин Николай Галактионович Родился в 1895 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: 58-10, 58-11. Расстрел... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Александр Галактионович

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Аксинья Галактионовна

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуганова Василиса Галактионовна

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Евдакия Галактионовна

Мать ребёнка: Бабина Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Василиса

Смерть
Неизвестно