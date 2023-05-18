Шестакова (Бабина) Ксения(Аксинья) Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Бабина) Ксения(Аксинья) Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабин Галактион Прокопьевич

Мать: Бабина Афанасия(Василиса) Осиповна(Иосифовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Шестаков Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Аркадьевна

Отец ребёнка: Шестаков Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Аркадьевна

Отец ребёнка: Шестаков Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Аркадий Аркадьевич

Отец ребёнка: Шестаков Аркадий

Смерть
Неизвестно
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