Шестакова (Бабина) Ксения(Аксинья) Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Шестаков Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Аркадьевна
Отец ребёнка: Шестаков Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Аркадьевна
Отец ребёнка: Шестаков Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Аркадий Аркадьевич
Отец ребёнка: Шестаков Аркадий
Смерть
Неизвестно