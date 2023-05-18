Шестаков Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Аркадьевна
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Аркадьевна
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Аркадий Аркадьевич
Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна
Смерть
Неизвестно