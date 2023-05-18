Шестаков Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Аркадий

Шестаков Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Аркадьевна

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Аркадьевна

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Аркадий Аркадьевич

Мать ребёнка: Шестакова Аксинья Галактионовна

Смерть
Неизвестно