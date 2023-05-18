Бабин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бабин Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Бабина жена
Бабин Иван Матвеевич Родился в 1891 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; образование начальное; б/п; колхозник. Арестован 29 марта 1931 г. Реабилитирован 24 сентября 1931 г. Источни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Осип Матвеевич
Мать ребёнка: Бабина жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Галактион Матвеевич
Мать ребёнка: Бабина жена
Смерть
Неизвестно