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Бабин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бабин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Бабина жена

Бабин Иван Матвеевич Родился в 1891 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; образование начальное; б/п; колхозник. Арестован 29 марта 1931 г. Реабилитирован 24 сентября 1931 г. Источни... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Осип Матвеевич

Мать ребёнка: Бабина жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Галактион Матвеевич

Мать ребёнка: Бабина жена

Смерть
Неизвестно