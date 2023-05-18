Бабин Николай Галактионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти13.11.1930
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Бабин Галактион Матвеевич
Мать: Бабина жена
Бабин Николай Галактионович Родился в 1895 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: 58-10, 58-11. Расстрел... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Смерть
13.11.1930