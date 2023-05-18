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Бабин Николай Галактионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

13.11.1930

Пол

Мужской

Отец

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Бабин Галактион Матвеевич

Мать: Бабина жена

Бабин Николай Галактионович Родился в 1895 г., Башкирия, Караидельский р-н, д. Байки; русский; неграмотный; б/п; колхозник. Арестован 22 августа 1930 г. Приговорен: , обв.: 58-10, 58-11. Расстрел... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Смерть
13.11.1930