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Колотов Артем Фарафонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Колотов Ферапонт Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Артемовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Колотов Николай Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Колотов Кузьма Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1850

Дочь: Улита Артемовна

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Артемовна

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Колотов Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Артемовна

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
08.06.1857 ст.

Дочь: Агриппина Артемовна

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1866 ст.

Дочь: Анна Артемовна

Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колотов Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно