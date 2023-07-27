Колотов Артем Фарафонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Колотов Ферапонт Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Артемовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колотов Николай Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колотов Кузьма Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1850
Дочь: Улита Артемовна
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Артемовна
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Артемовна
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1857 ст.
Дочь: Агриппина Артемовна
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1866 ст.
Дочь: Анна Артемовна
Мать ребёнка: Колотова Феодосия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колотов Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, Купино, Колотово
Смерть
Неизвестно