Колотова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Феропонтовна

Отец ребёнка: Колотов Ферапонт Кузьмич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Аграфена Феропонтовна

Отец ребёнка: Колотов Ферапонт Кузьмич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Василиса Ферапонтовна

Отец ребёнка: Колотов Ферапонт Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Ферапонт Кузьмич

Смерть
Неизвестно