Шахурина Надежда Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахурина Надежда Ферапонтовна

Шахурина Надежда Ферапонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шахурин Степан Самсонович

Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Самсоновна

Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисья Самсоновна

Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара Самсоновна

Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Авдотья Самсоновна

Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахурин Самсон Варламович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close