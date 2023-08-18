Шахурина Надежда Ферапонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шахурин Степан Самсонович
Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Самсоновна
Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисья Самсоновна
Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Самсоновна
Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Авдотья Самсоновна
Отец ребёнка: Шахурин Самсон Варламович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно