(Шахурина) Варвара Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шахурина) Варвара Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1855 ст.

Отец: Шахурин Самсон Варламович

Мать: Шахурина Надежда Ферапонтовна

Крещение
28.11.1855 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Таган, Михайло-архангельская церковь (Таган)
Восприемники: Михаил Васильевич Уречирский?, Степанида Кирилловна Шмакова
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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