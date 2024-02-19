(Шахурина) Варвара Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1855 ст.
Крещение
28.11.1855 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чаны, Таган, Михайло-архангельская церковь (Таган)
Восприемники: Михаил Васильевич Уречирский?, Степанида Кирилловна Шмакова
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно