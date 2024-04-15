Колотова Феодосия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колотов Николай Артемьевич
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колотов Кузьма Артемьевич
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
?.10.1850
Дочь: Улита Или Аграфена Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аксинья Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
08.06.1857 ст.
Дочь: Агриппина Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
04.12.1866 ст.
Дочь: Анна Артемовна
Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно