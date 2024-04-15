Колотова Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Феодосия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колотов Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колотов Кузьма Артемьевич

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1850

Дочь: Улита Или Аграфена Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Колотов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Акулина Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аксинья Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1857 ст.

Дочь: Агриппина Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1866 ст.

Дочь: Анна Артемовна

Отец ребёнка: Колотов Артемий Фарафонтович

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Артемий Фарафонтович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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