Колотов Михаил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Михаил Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1896 г.р.
1897 г.р.
1899 г.р.
1903 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колотов Артемий Фарафонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Сын: Колотов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1897 ст.

Дочь: Клеопатра Михайловна

Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1899 ст.

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колотов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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