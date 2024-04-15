Колотов Михаил Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колотов Артемий Фарафонтович
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1897 ст.
Дочь: Клеопатра Михайловна
Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1899 ст.
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Колотова Матрона Григорьевна
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1903
Сын: Колотов Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно