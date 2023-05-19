Колотов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.02.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1896 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1922
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна
Рождение ребёнка
08.11.1925
Рождение ребёнка
15.07.1927
Рождение ребёнка
01.08.1929
Рождение ребёнка
10.01.1934
Рождение ребёнка
12.01.1937
Рождение ребёнка
24.11.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно