Колотов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Иван Михайлович

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

17.02.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1895 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1896 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1922

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
08.11.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
15.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
01.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Рождение ребёнка
24.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Аграфена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Аграфена Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно