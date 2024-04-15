Колотов Николай Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колотов Николаевич
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно