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Колотов Николай Артемьевич

Место рождения

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Колотов Артемий Фарафонтович

Мать: Колотова Феодосия Павловна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колотов Николаевич

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Колотова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1904

Сын: Колотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Евдокия Никитична

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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