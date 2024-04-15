Колотов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Колотов Николай Артемьевич
Бракосочетание
31.10.1923
Жена: Колотова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
29.01.1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1939
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести