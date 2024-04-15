Колотов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Колотов Николай Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1923

Жена: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
29.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Вера Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
?.03.1942
Причина смерти: пропал без вести
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