Колотова Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Иван Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область