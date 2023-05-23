Колотова Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1939
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область