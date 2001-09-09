Смирнова (Чаузова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Чаузова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.11.1917

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел Иванович

Смерть
09.09.2001
Омск, город Омск, Омская область
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