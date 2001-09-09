Смирнова (Чаузова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1917
Дата смерти09.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Павел Иванович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2001
Омск, город Омск, Омская область