Чаузова (Петрова) Вера Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаузова (Петрова) Вера Никоноровна

Место рождения

Солыгаево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.08.1881

Дата смерти

09.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881

Отец: Петров Никонор Петрович

Мать: Петрова Матрона Ивановна

Солыгаево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаузов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Чаузов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Чаузов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.05.1909

Сын: Чаузов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.03.1912

Дочь: Чаузова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: Боброва (Чаузова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1917

Дочь: Смирнова (Чаузова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.02.1924

Дочь: Озерова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович

Аксеново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
09.02.1959

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