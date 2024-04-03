Чаузова (Петрова) Вера Никоноровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1881
Дата смерти09.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881
Отец: Петров Никонор Петрович
Мать: Петрова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаузов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
26.02.1908
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
30.05.1909
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
13.03.1912
Дочь: Чаузова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: Боброва (Чаузова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
12.11.1917
Дочь: Смирнова (Чаузова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
19.02.1924
Дочь: Озерова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Чаузов Сергей Семенович
Смерть
09.02.1959