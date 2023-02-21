Остолопова (Бологовская) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остолопова (Бологовская) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Бологовский Николай Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1808

Муж: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1809 ст.

Сын: Остолопов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1810 ст.

Сын: Остолопов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1812 ст.

Сын: Остолопов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1813 ст.

Дочь: Остолопова София Николаевна

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1813

Сын: Остолопов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1814 ст.

Дочь: Остолопова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1815 ст.

Дочь: Остолопова София Николаевна

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1817 ст.

Дочь: Остолопова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1818 ст.

Дочь: Остолопова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.02.1821 ст.

Сын: Остолопов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1823 ст.

Сын: Остолопов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1824 ст.

Сын: Остолопов Аполлон Николаевич

Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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