Остолопова (Бологовская) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Бологовский Николай Яковлевич
Мать: не указана
Сын: Остолопов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Дочь: Остолопова София Николаевна
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Дочь: Остолопова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Дочь: Остолопова София Николаевна
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Дочь: Остолопова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Дочь: Остолопова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович
Сын: Остолопов Аполлон Николаевич
Отец ребёнка: Остолопов Николай Фёдорович