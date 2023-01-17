Остолопов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1809 ст.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Остолопов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Остолопова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Остолопова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Остолопова Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно