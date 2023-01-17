Остолопов Фёдор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстолопов Фёдор Николаевич

Остолопов Фёдор Николаевич

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

16.12.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1809 ст.

Отец: Остолопов Николай Фёдорович

Мать: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Остолопов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Остолопова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Остолопова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Остолопова Надежда Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остолопова Надежда Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close