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Бологовский Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1780 ст.

Сын: Бологовский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Остолопова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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