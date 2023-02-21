Бологовский Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бологовский Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1780 ст.

Дата смерти

27.08.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1780 ст.

Отец: Бологовский Николай Яковлевич

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1836 по 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернатор
Смерть
27.08.1852 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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