Бологовский Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1780 ст.
Дата смерти27.08.1852 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.04.1780 ст.
Отец: Бологовский Николай Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1836 по 1840
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернатор
Смерть
27.08.1852 ст.
Москва, город федерального значения Москва