Остолопов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.11.1783 ст.
Дата смерти06.03.1833 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1783 ст.
Отец: Остолопов Фёдор Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
С ?.06.1808 по 12.04.1812 ст.
Вологодский губернский прокурор
Бракосочетание
1808
Рождение ребёнка
16.12.1809 ст.
Сын: Остолопов Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
24.11.1810 ст.
Сын: Остолопов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.1812 ст.
Сын: Остолопов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1813
Сын: Остолопов Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Работа или профессия
С ?.03.1814 по ?.01.1819
Вологодский вице-губернатор
Рождение ребёнка
24.05.1814 ст.
Дочь: Остолопова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1815 ст.
Дочь: Остолопова София Николаевна
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.03.1817 ст.
Дочь: Остолопова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
27.05.1818 ст.
Дочь: Остолопова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна
Смерть
06.03.1833 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область