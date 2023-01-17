Остолопов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстолопов Николай Фёдорович

Остолопов Николай Фёдорович

avatar

Место рождения

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.11.1783 ст.

Дата смерти

06.03.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1783 ст.

Отец: Остолопов Фёдор Иванович

Мать: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С ?.06.1808 по 12.04.1812 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский губернский прокурор
Бракосочетание
1808

Жена: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1809 ст.

Сын: Остолопов Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1810 ст.

Сын: Остолопов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1812 ст.

Сын: Остолопов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1813

Сын: Остолопов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.03.1814 по ?.01.1819
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодский вице-губернатор
Рождение ребёнка
24.05.1814 ст.

Дочь: Остолопова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.06.1815 ст.

Дочь: Остолопова София Николаевна

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1817 ст.

Дочь: Остолопова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1818 ст.

Дочь: Остолопова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Остолопова Татьяна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.03.1833 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close