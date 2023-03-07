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Козин Николай Николаевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

09.05.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Козин Николай

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке (или смерти) В разные времена встречаются фамилии Николаев, Устинычев
Бракосочетание
27.01.1886 ст.

Жена: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.

Дочь: Меланья Николаевна

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.

Сын: Козин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.12.1891 ст.

Сын: Козин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.

Сын: Козин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1899 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
09.05.1911 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умер от катара желудка.
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