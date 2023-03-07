Козин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти09.05.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: Козин Николай
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке (или смерти) В разные времена встречаются фамилии Николаев, Устинычев
Бракосочетание
27.01.1886 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.
Дочь: Меланья Николаевна
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.12.1891 ст.
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1899 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Козина Евдокия Тимофеевна
ГАНО 504-18-4
Смерть
09.05.1911 ст.
ГАНО 480-7-89 Умер от катара желудка.