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Козин Василий Николаевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

24.12.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891 ст.

Отец: Козин Николай Николаевич

Мать: Козина Евдокия Тимофеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
16.01.1912 ст.

Жена: Козина Александра Егоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.03.1913 ст.

Сын: Козин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.11.1915 ст.

Сын: Козин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.12.1917 ст.

Дочь: Козина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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