Козин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891 ст.
ГАНО 504-18-3
Бракосочетание
16.01.1912 ст.
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
12.03.1913 ст.
Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
15.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна
ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
03.12.1917 ст.
Дочь: Козина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Козина Александра Егоровна
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно