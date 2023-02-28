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Козин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Козин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке (или смерти) В разные времена встречаются фамилии Николаев, Устинычев
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Максимычева Параскева Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи от брака
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Каменская Домна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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