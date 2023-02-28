Козин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке (или смерти) В разные времена встречаются фамилии Николаев, Устинычев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Максимычева Параскева Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи от брака
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Каменская Домна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно