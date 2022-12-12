Бегун (Лавровская) Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лавровский Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно