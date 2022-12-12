Бегун (Лавровская) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегун (Лавровская) Елизавета Павловна

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Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лавровский Павел Мартынович

Мать: Альберт Евфимия Ивановна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лавровский Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бегун Георгий Фёдорович

Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бегун Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Бегун Фёдор Степанович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Фёдор Степанович

Смерть
Неизвестно
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