Бегун Фёдор Степанович
Место рожденияМинская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
Дата рождения1887
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лавровский Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бегун Елизавета Павловна
Смерть
1919