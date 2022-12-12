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Бегун Фёдор Степанович

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Место рождения

Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость

Дата рождения

1887

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лавровский Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бегун Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бегун Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Бегун Елизавета Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бегун Елизавета Павловна

Смерть
1919
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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