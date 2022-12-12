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Лавровский Павел Мартынович

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Место рождения

Березовка, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Борисовский район, Минская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бегун Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Альберт Евфимия Ивановна

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альберт Евфимия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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