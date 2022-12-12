Лавровский Павел Мартынович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бегун Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Альберт Евфимия Ивановна
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альберт Евфимия Ивановна
Смерть
Неизвестно