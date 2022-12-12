Альберт (Смагина) Евфимия Ивановна
Место рожденияАрхангельская губерния, Онежский уезд,
Дата рождения1864
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельская губерния, Онежский уезд,
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бегун Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Лавровский Павел Мартынович
Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Урлина Павла Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.12.1901
Дочь: Сухорукова Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Альберт Владимир Адольфович
г. Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922