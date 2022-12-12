Альберт (Смагина) Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альберт (Смагина) Евфимия Ивановна

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Место рождения

Архангельская губерния, Онежский уезд,

Дата рождения

1864

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская губерния, Онежский уезд,
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бегун Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Лавровский Павел Мартынович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Урлина Павла Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.12.1901

Дочь: Сухорукова Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Альберт Владимир Адольфович

г. Архангельск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альберт Владимир Адольфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавровский Павел Мартынович

Смерть
1922
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