Урлина (Альберт) Павла Владимировна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: Альберт Евфимия Ивановна
Бракосочетание
1923
Бракосочетание состоялось в г. Архангельске
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кривич Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Урлин Николай Петрович
Смерть
1952
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область