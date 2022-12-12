Урлина (Альберт) Павла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урлина (Альберт) Павла Владимировна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: Альберт Евфимия Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1923

Муж: Урлин Николай Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание состоялось в г. Архангельске
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кривич Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Урлин Николай Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1952
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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