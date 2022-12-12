Татаринов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мичкова Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Татаринов Семен Андреевич
Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850