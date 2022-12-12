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Татаринов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Татаринов Алексей Степанович

Мать: Татаринова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Татаринов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Татаринов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мичкова Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Татаринов Семен Андреевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Татаринов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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