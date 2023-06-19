Татаринов Илья Андреевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
23.11.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте: | Феодор Сысоев Усов
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
13.02.1850
Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анфиса Ильинична
Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно