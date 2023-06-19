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Татаринов Илья Андреевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Татаринов Андрей Алексеевич

Мать: Татаринова Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.11.1846

Жена: Татаринова Ирина Федоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте: | Феодор Сысоев Усов
Рождение ребёнка
1847

Сын: Татаринов Иоаким Ильич

Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1850

Сын: Татаринов Семен Ильич

Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Татаринов Федор Ильич

Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анфиса Ильинична

Мать ребёнка: Татаринова Ирина Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно