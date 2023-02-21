Татаринова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мичкова Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Татаринов Семен Андреевич
Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно