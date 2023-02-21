Татаринова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринова Анна Андреевна

Татаринова Анна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Татаринов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Татаринов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мичкова Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Татаринов Семен Андреевич

Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Татаринов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Татаринов Андрей Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Незаконнорожденный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринов Андрей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close