Мичкова (Татаринова) Пелагия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Татаринова) Пелагия Андреевна

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Татаринов Андрей Алексеевич

Мать: Татаринова Анна Андреевна

Бракосочетание
10.02.1850

Муж: Мичков Родион Козмич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Димитрий Тихонов Климовских | Поручитель по невесте | Игнатий Кузмин Кувандышев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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