Мичкова (Татаринова) Пелагия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
10.02.1850
Муж: Мичков Родион Козмич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Димитрий Тихонов Климовских | Поручитель по невесте | Игнатий Кузмин Кувандышев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно