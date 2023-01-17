Татаринова (Семенова) Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаринова (Семенова) Гликерия Степановна

Татаринова (Семенова) Гликерия Степановна

avatar

Место рождения

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Семенов Степан

Мать: не указана

Ташкиново, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.02.1800

Муж: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не венчаны
Рождение ребёнка
1802

Сын: Татаринов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Жилина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Татаринов Сидор Алексеевич

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Зайцова Устина Алексеевна

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Татаринов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Татаринов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close