Татаринова (Семенова) Гликерия Степановна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Семенов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1800
Не венчаны
Рождение ребёнка
1802
Сын: Татаринов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Жилина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Татаринов Сидор Алексеевич
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Зайцова Устина Алексеевна
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Татаринов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Татаринов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Татаринов Алексей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно